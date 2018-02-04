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Apple будет бесплатно чинить iPhone 7, у которых появится ошибка "нет сети". Об этом сообщается на сайте корпорации.

Как уточнили в компании, речь идет об устройствах, выпущенных с сентября 2016 года по февраль 2018-го и продававшихся в Китае, Японии, США и Гонконге.

Пользователи, которые заплатили за устранение проблем с сетью, могут связаться в Apple и потребовать возместить расходы. Сама компания также свяжется с владельцами предположительно неисправных iPhone 7, если клиенты не получат письмо до конца марта, они могут сами написать в Apple.

В феврале компания начала продавать ранее уже использованные и восстановленные iPhone 7 и 7 Plus. Смартфоны доступны только в США, экономия при покупке использованных устройств составит 50-70 долларов.

В конце 2017 года Apple призналась, что намеренно занижает производительность своих смартфонов со старым аккумулятором.

Как сообщили разработчики, для iPhone 6, 6s и SE, а также для iPhone 7 с iOS 11.2 включена функция, "которая сглаживает внезапные пики производительности, когда это необходимо, чтобы предотвратить самопроизвольное отключение аппаратов". Из-за намеренного замедления работы устройств на корпорацию подали несколько исков.

Фото: pexels.com