Полиция в американском штате Флорида арестовала вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей.

Он был задержан в пятницу возле центра Amway в Орландо, где у певицы должен был пройти концерт.

"Когда его взяли под стражу, у него были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож", - говорится в заявлении полиции.

ARRESTED: Michael Hunt, for aggravated stalking & attempted kidnapping w/a weapon.



After receiving a tip we deemed a credible threat, OPD got to him before he could get near singer Lana Del Rey last night at her show at Amway Center. pic.twitter.com/twVrOSxNqF