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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что вопрос с распределением медалей Сочи-2014 пока не может быть решен из-за отсутствия мотивировочной части от Спортивного арбитражного суда (CAS). Слова чиновника приводит ТАСС.

"Мы пока не можем решить вопрос с передачей медалей российских спортсменов — в том числе и в случае с возвращением, — так как нет мотивировочной части от CAS и весь процесс затягивается. Мы разочарованы решением CAS в том числе и поэтому. Здесь, в Пхенчхане, перераспределение медалей, к сожалению, не может быть осуществлено", — сказал Бах.

Ранее глава МОК сообщил, что вопрос с участием россиян в Олимпиаде должен решиться в течение двух дней.

Фото: flickr.com