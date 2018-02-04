В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

фото

В мире | 4 февраля 2018 года, 14:23

Пассажирский поезд железнодорожной компании Amtark столкнулся с грузовым составом в штате Южная Каролина, сообщает Fox News со ссылкой представителей компании.

По данным офиса шерифа, два человека погибли и 50 пострадали.

Столкновение поезда следовавшего из Нью-Йорка и Майами произошло вблизи шоссе.

В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

Фото: twitter.com

Комментарии