В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом
В мире | 4 февраля 2018 года, 14:23
Пассажирский поезд железнодорожной компании Amtark столкнулся с грузовым составом в штате Южная Каролина, сообщает Fox News со ссылкой представителей компании.
По данным офиса шерифа, два человека погибли и 50 пострадали.
Столкновение поезда следовавшего из Нью-Йорка и Майами произошло вблизи шоссе.
В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.
#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi— Lexington Sheriff (@LCSD_News) February 4, 2018
Фото: twitter.com