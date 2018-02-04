NASA опубликовало панорамную съемку Марса (11)

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В мире | 4 февраля 2018 года, 16:20

NASA опубликовало панорамное видео Марса, снятое с помощью планетохода Curiosity.

Панорама составлена из снимков, сделанных с горного хребта Веры Рубин в кратере Гейла. Поскольку съемка производилась незадолго до зимнего солнцестояния на Марсе, небо на планете было ясным, что позволило получить на кадрах множество деталей.

Curiosity — марсоход третьего поколения, представляющий собой автономную химическую лабораторию. Высадка ровера на Марс состоялась 6 августа 2012 года. К началу 2018 года Curiosity "прошел" по планете 18 километров.

Фото: скриншот из видео

Источник: РИА Новости
Комментарии 11
Алексей Алексеев1 час назад
и небо голубое.на земле сняли.за 8 лет 18 км проехал.брееед
1
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Алексей Алексеев1 час назад
10 лет по марсу катается и ничего не нашли.тупое наса
3
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Ilja Novikov44 минуты назад
о тупости НАСА заявляет тупорылое ватного школоло абсолютно без мозгов.
смешно.
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