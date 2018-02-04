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В Москве и Московской области за выходные выпадет месячная норма осадков, предупреждают метеорологи. Один человек в воскресенье погиб из-за падения дерева.

Столь сильный снегопад, сопровождающийся к тому же сильными порывами ветра, стал рекордным за всю историю метеонаблюдений, сообщили Интерфаксу в метеобюро Москвы.

Прежний максимум был зафиксирован более 60 лет назад, в 1957 году.

За субботу и ночь на воскресенье в столице выпало более половины месячной нормы осадков - 23 мм (для февраля она составляет 36 мм). Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

"К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи", - написал Собянин у себя "ВКонтакте". Позже он заявил о пяти пострадавших.

По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 4, 2018

В общей сложности, по его словам, в столице повалено уже 360 деревьев. Мощный снегопад, как сообщают метеорологи, стихнет лишь к утру понедельника. МЧС предупредил об усилении ветра, сильном налипании мокрого снега на проводах и деревьях а также гололеде и метели в воскресенье.

Власти рекомендуют москвичам и жителям области по возможности оставаться дома до понедельника. Водителям советуют отказаться от поездок по городу и на дальние расстояния, а также не парковать автомобиль возле деревьев и слабо закрепленных конструкций.

В московских аэропортах с утра воскресенья было задержано более 100 рейсов и отменено более 20, сообщает Яндекс.

Причиной столь мощных снегопадов в центральной России стал рекордный по объему влаги циклон, пришедший с Черного моря, пояснил Интерфаксу директор российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это явление иногда случается - выход южного циклона. Но нынешний циклон очень насыщен, невероятно насыщен влагой. Именно поэтому мощные осадки", - говорит эксперт, подчеркивая, что на этот раз разгул стихии был предсказан "очень четко и заранее".

Однако уже в понедельник, по его словам, в столице можно ждать морозной погоды без ветра.

Кроме Москвы и Подмосковья, сильный снегопад наблюдается в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях.

По данным министерства энергетики, из-за аварийных отключений электроэнергии в четырех регионах в общей сложности около 19 тысяч человек остались без света.

Те, кто все же рискнул выйти на улицу в такой снегопад, публикуют в соцсетях фотографии.

Денёк что надо A post shared by Alexey Polukarov (@fro1488) on Feb 4, 2018 at 2:17am PST

A post shared by Nadezhda Parilova (@valkereya13) on Feb 4, 2018 at 2:18am PST

Серебро Господа моего ️ A post shared by Aleksandra Krasko (@sunny_bird_of_joy) on Feb 4, 2018 at 2:22am PST

Фото: pexels.com