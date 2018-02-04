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Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис победил на президентских выборах, сообщило МВД страны после подсчета 100% голосов.

Во втором туре выборов Анастасиадис набрал 55,99% голосов, его соперника Ставроса Маласа от левой партии АКЕЛ поддержали 44,01% избирателей.

Явка составила 73,97%, сообщили в МВД.

Официально имя избранного президента объявят на специальной церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос" в 22:00. В должность новый глава государства вступит 28 февраля.

Фото: facebook.com