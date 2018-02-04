Брюссель решил ускорить вступление Сербии и Албании в Евросоюз (6)

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В мире | 4 февраля 2018 года, 20:42

Еврокомиссия намерена ускорить процесс присоединения к Евросоюзу стран, расположенных на западе Балканского полуострова. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета Die Welt со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ Еврокомиссии, который будет представлен во вторник в Страсбурге.

"Членство в ЕС государств Западных Балкан в политических и экономических интересах Евросоюза", — говорится в сообщении.

Речь идет о Сербии, Черногории, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговине, а также о самопровозглашенном Косово.

При этом указывается, что Сербия и Черногория могут примкнуть к ЕС уже в 2025 году. Правда, Белграду придется заключить "юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косово".

Косово провозгласила независимость в одностороннем порядке, в настоящий момент она признана как самостоятельное государство 108 странами-членами ООН. Согласно Конституции Сербии, Косово входит в состав Сербии как автономный край Косово и Метохия.

В Евросоюзе на настоящий момент состоят 28 государств.

Фото: flickr.com

Источник: Lenta.ru
Комментарии 6
Alex27 минут назад
Очень правильное решение ...чем больше дохляков типа прибалтов будет,тем прикольней будет этот евроколхоз...тем быстрей жизнь расставит всё на свои места...
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Ага39 минут назад
Очередные жертвы гейОпников...
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шустрый11 минут назад
И так всё трещит по швам в ЕС,а после принятия балабанских уродов всё ёкнется ещё быстрее.
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