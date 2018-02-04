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Пассажирский поезд компании Amtrak, при столкновении которого с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина погибли два человека и 116 пострадали, возможно, следовал по неправильному пути из-за неправильно установленных переводных стрелок, сообщает издание State со ссылкой на губернатора штата Генри Макмастера.

Согласно контрольному органу, следователи пытаются установить, могли ли стрелки на железнодорожном пути быть установлены неправильно, из-за чего пассажирский поезд свернул с основного пути и столкнулся со стоящим грузовым составом.

Макмастер отметил, что грузовой состав был пустым и находился на погрузочном пути, когда произошло столкновение. Поезд Amtrak следовал со скоростью 80 километров в час в рамках установленного лимита в 95 километров в час.

"По-видимому, Amtrak был на неправильном пути", — приводит издание слова Макмастера.

Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. По данным Amtrak, в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов, погибли два человека, которые были сотрудниками Amtrak, 116 госпитализированы.

Фото: twitter.com