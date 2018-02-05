Глава парламента КНДР возглавит северокорейскую олимпийскую делегацию (2)
В мире | 5 февраля 2018 года, 07:28
Глава парламента КНДР Ким Ен Нам отправится во главе официальной делегации на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает AP.
Помимо председателя президиума Верховного народного собрания КНДР, в состав делегации войдут другие высокопоставленные северокорейские чиновники.
Ранее сообщалось, что объединенная женская сборная Кореи по хоккею провела первый матч в истории.
Источник: Газета.ru
"Около двух сотен южнокорейцев в последние дни до старта зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане организовали в сеульском аэропорту Инчхон торжественные встречи для прибывающих на соревнования спортсменов. Гостей Игр они приветствуют южнокорейскими народными песнями и танцами, привозят они с собой и флаги родных для спортсменов стран, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Не стали исключением и российские атлеты, даже несмотря на то, что по причине дисквалификации национального олимпийского комитета на Олимпиаде они будут вынуждены соревноваться под олимпийским флагом."
"Я сюда приехала поддержать российских спортсменов, - рассказала одна из участников акции, которая держала в руках флаг России. - Не берусь судить, справедливо они были наказаны или нет, мне просто хочется сделать им приятно, чтобы они ощутили наше гостеприимство".
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