Глава парламента КНДР возглавит северокорейскую олимпийскую делегацию (2)

фото

В мире | 5 февраля 2018 года, 07:28

Глава парламента КНДР Ким Ен Нам отправится во главе официальной делегации на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает AP.

Помимо председателя президиума Верховного народного собрания КНДР, в состав делегации войдут другие высокопоставленные северокорейские чиновники.

Ранее сообщалось, что объединенная женская сборная Кореи по хоккею провела первый матч в истории.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Eliza1 час назад
А,ЮЖНОКОРЕЦЫ В АЭРОПОРТУ СЕУЛА ВСТРЕЧАЮТ ПРИБЫВШИХ ИЗ МОСКВЫ ОЛИМПИЙЦЕВ ПОД ФЛАГАМИ РФ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Около двух сотен южнокорейцев в последние дни до старта зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане организовали в сеульском аэропорту Инчхон торжественные встречи для прибывающих на соревнования спортсменов. Гостей Игр они приветствуют южнокорейскими народными песнями и танцами, привозят они с собой и флаги родных для спортсменов стран, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Не стали исключением и российские атлеты, даже несмотря на то, что по причине дисквалификации национального олимпийского комитета на Олимпиаде они будут вынуждены соревноваться под олимпийским флагом."
"Я сюда приехала поддержать российских спортсменов, - рассказала одна из участников акции, которая держала в руках флаг России. - Не берусь судить, справедливо они были наказаны или нет, мне просто хочется сделать им приятно, чтобы они ощутили наше гостеприимство".
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4928722?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share
Ответить
barakuda2 часа назад
Pricem Japonskij flag
Ответить