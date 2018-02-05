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Глава парламента КНДР Ким Ен Нам отправится во главе официальной делегации на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает AP.

Помимо председателя президиума Верховного народного собрания КНДР, в состав делегации войдут другие высокопоставленные северокорейские чиновники.

Ранее сообщалось, что объединенная женская сборная Кореи по хоккею провела первый матч в истории.