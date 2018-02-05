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Радиоизлучение от мобильных телефонов может быть связано с возникновением рака у самцов крыс, выяснили американские ученые в рамках Национальной программы по токсикологии, проводимой министерством здравоохранения и социальных служб США.

Ученые подвергали группы мышей и крыс воздействию радиоизлучения до девяти часов в сутки. Уровень мощности излучения составлял от полутора до шести Ватт на килограмм массы для крыс и от 2,5 до десяти Ватт на килограмм для мышей. Эксперименты с грызунами длились до двух лет. Предварительные результаты исследования были опубликованы на сайте программы, их рецензирование будет проведено в марте.

Ученые отметили у крыс-самцов, участвовавших в эксперименте, случаи появления опухолей в тканях, окружающих нервы в сердце. У мышей и самок крыс этот эффект не наблюдался. Кроме того, у крыс был отмечен рост числа случаев кардиомиопатии.

"Мощность радиоизлучения и его продолжительность были значительно больше, чем те, которым подвергаются люди, чаще всего использующие мобильные телефоны, при этом его воздействию подвергалось все тело грызунов целиком", — пояснил один из авторов исследования Джон Бучер.

Он призвал не экстраполировать результаты эксперимента на людей раньше времени.

Фото: pixabay.com