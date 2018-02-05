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Актриса Ума Турман рассказала, как едва не убилась на съемках фильма «Убить Билла» Квентина Тарантино, сообщает The New York Times.

Первая часть картины вышла в 2003 году, вторая — в 2004-м.

По словам Турман, инцидент произошел в Мексике, когда до окончания девятимесячных съемок оставалось четыре дня. Работа шла над знаменитой сценой, в котором главная героиня едет в автомобиле светло-голубого цвета, чтобы убить Билла.

Актриса утверждает, что ее попросили сесть за руль, при этом один из членов съемочной группы дал понять, что машина может быть не совсем в порядке. Турман попыталась настоять на том, чтобы авто вел каскадер, но Тарантино, как любой режиссер, не любил слышать «нет», отметила она.

Как заявила артистка, режиссер заверил, что с автомобилем все хорошо и что ехать нужно по прямому участку дороги, а также попросил двигаться со скоростью 40 миль в час (около 64 км/ч), иначе волосы героини будут неправильно развеваться, и в таком случае Турман придется ехать снова.

По словам актрисы, на самом деле машина была не в порядке, а дорога оказалась песчаной и не прямой. В итоге Турман врезалась в пальму и получила серьезные травмы. Она также утверждает, что обвиняла Тарантино в том, что он пытался ее убить.

Чтобы получить видеозапись инцидента, артистке потребовалось 15 лет.

Продюсеры картины, со своей стороны, заявили, что не помнят возражений артистки. Комментариев со стороны Тарантино пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Бенджамин Браман, адвокат продюсера Харви Вайнштейна, заявил, что заявление Турман о домогательствах со стороны продюсера будет тщательно изучено.