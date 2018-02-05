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Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допустить на Олимпийские игры в Пхенчхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, чьи жалобы на пожизненное отстранение удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

"Комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге и не представило комиссии достаточных оснований для уверенности в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми", - говорится в заявлении МОК.

"После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительной информации и/или доказательств, которые комиссия Освальда не могла рассмотреть, поскольку эти сведения были для нее недоступны. Данные сведения вызвали подозрения в честности этих спортсменов. Дополнительная информация включала сведения из базы данных LIMS (системы управления лабораторной информацией), следы запрещенных веществ, доказательства манипулирования профилями стероидов и дополнительную конфиденциальную информацию, предоставленную комиссии Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)", - сообщил МОК.

"В отношении двух должностных лиц (тренеров) комиссия посчитала, что в связи с данными, приведенными в докладах комиссии Освальда, и дополнительной информацией, имеющейся в распоряжении комиссии, эти два человека не должны рассматриваться для приглашения к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане", - говорится в заявлении МОК по поводу Сергея Чудинова и Альберта Демченко.

Решение арбитражного суда в Лозанне

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, не согласившихся с решением МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов Игр в Сочи.

CAS посчитал, что доказательств, собранных МОК в отношении этих спортсменов, недостаточно для того, чтобы однозначно утверждать, что они нарушили антидопинговые правила.

В МОК встретили решение CAS без энтузиазма: там подчеркнули, что это не означает, что 28 спортсменов объявлены невиновными и напомнили, что Олимпийский комитет России (ОКР) по-прежнему отстранен от Олимпиады в Пхенчхане. Для поездки в Южную Корею российским спортсменам необходимо специальное приглашение.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) также не приветствовали решение спортивного арбитража. Там заявили, что это может вызвать тревогу и разочарование среди спортсменов и поддержали намерение МОК подать жалобу в Швейцарский федеральный суд.

В ОКР же посчитали, что МОК должен вернуться к рассмотрению вопроса о допуске спортсменов, чьи жалобы были удовлетворены CAS. Как сообщил вице-президент ОКР Вячеслав Поздняков, организация попросила МОК направить 15 оправданным спортсменам приглашения в Пхенчхан и сделать это не позднее 2 февраля.

Спортсмены, о допуске которых попросил ОКР:

Александр Третьяков, скелетон

Сергей Чудинов, скелетон (тренер)

Елена Никитина, скелетон

Мария Орлова, скелетон

Александр Легков, лыжи

Евгений Белов, лыжи

Максим Вылегжанин, лыжи

Александр Бессмертных, лыжи

Евгения Шаповалова, лыжи

Наталья Матвеева, лыжи

Ольга Фаткулина, конькобежный спорт

Александр Румянцев, конькобежный спорт

Артем Кузнецов, конькобежный спорт

Татьяна Иванова, санный спорт

Альберт Демченко, санный спорт (тренер)

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенхчане стартует 9 февраля. Из-за допингового скандала поехать на нее смогут только те российские спортсмены, которые ни разу за свою карьеру не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов - МОК высылает им официальные приглашения.

Спортсмены, которые получили приглашения, поедут в Южную Корею как "олимпийские спортсмены из России". Соответствующая надпись должна быть размещена на их форме, а в случае их победы на Играх будет звучать не российский, а олимпийский гимн.

Россия просила МОК допустить в Пхенчхан 389 спортсменов, однако приглашения получили только 169. При этом многие ведущие российские спортсмены, в том числе биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов, не получили приглашения МОК даже несмотря на то, что не были официально дисквалифицированы.

Исполком МОК принял решение об отстранении российской сборной от Олимпийских игр в Пхенчхане в декабре прошлого года. Организация посчитала доказанным тот факт, что в России на государственном уровне поддерживали систему приема допинга и подмены проб. Российские власти существование такой системы отрицают.

Фото: Flickr