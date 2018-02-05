Фильм Серебренникова "Лето" завершат весной
В мире | 5 февраля 2018 года, 11:44
Фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Лето", посвященный лидеру группы "Кино" Виктору Цою, завершат весной 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе.
По словам продюсера картины Ильи Стюарта, в августе в Санкт-Петербурге Серебренников успел снять почти весь необходимый материал.
"Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям", — рассказал Стюарт.
Он добавил, что "Лето" смонтировано самим Серебренниковым. В пресс-службе проекта уточнили, что режиссер монтировал фильм, находясь под домашним арестом, передает "Интерфакс".
Дата выхода ленты пока неизвестна.
Источник: Газета.ru