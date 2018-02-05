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Фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Лето", посвященный лидеру группы "Кино" Виктору Цою, завершат весной 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе.

По словам продюсера картины Ильи Стюарта, в августе в Санкт-Петербурге Серебренников успел снять почти весь необходимый материал.

"Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям", — рассказал Стюарт.

Он добавил, что "Лето" смонтировано самим Серебренниковым. В пресс-службе проекта уточнили, что режиссер монтировал фильм, находясь под домашним арестом, передает "Интерфакс".

Дата выхода ленты пока неизвестна.