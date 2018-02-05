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В аэропортах Москвы 5 февраля задержаны более 100 рейсов.

Во Внуково задержаны 3 рейса, 4 отменено.

В Домодедово задержали 45 рейс и отменили 6. В Шереметьево задержано 55 рейсов.

Накануне в московских аэропортах было задержано и отменено почти 140 рейсов.

Напомним, в Москве и Московской области за выходные выпало больше месячной нормы осадков. Один человек в воскресенье погиб из-за падения дерева.

Столь мощный снегопад, сопровождающийся к тому же сильными порывами ветра, стал рекордным за всю историю метеонаблюдений, сообщили Интерфаксу в метеобюро Москвы.

Прежний максимум для 3 февраля был зафиксирован более 60 лет назад, в 1957 году.

Фото: Flickr