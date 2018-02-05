Из-за сильного снегопада в Москве задерживают сотни рейсов
В мире | 5 февраля 2018 года, 12:00
В аэропортах Москвы 5 февраля задержаны более 100 рейсов.
Во Внуково задержаны 3 рейса, 4 отменено.
В Домодедово задержали 45 рейс и отменили 6. В Шереметьево задержано 55 рейсов.
Накануне в московских аэропортах было задержано и отменено почти 140 рейсов.
Напомним, в Москве и Московской области за выходные выпало больше месячной нормы осадков. Один человек в воскресенье погиб из-за падения дерева.
Столь мощный снегопад, сопровождающийся к тому же сильными порывами ветра, стал рекордным за всю историю метеонаблюдений, сообщили Интерфаксу в метеобюро Москвы.
Прежний максимум для 3 февраля был зафиксирован более 60 лет назад, в 1957 году.
Фото: Flickr
Источник: Газета.ru