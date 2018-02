В мире |

Во время демонстрации рекламы на финале чемпионата Национальной футбольной лиги США произошел временный сбой аппаратуры. За это время рекламодатели потеряли почти пять миллионов долларов, сообщает The Verge.

Кратковременный блэкаут во время коммерческого перерыва в первом тайме привел к тому, что вместо рекламы зрители 26 секунд наблюдали черный экран. Проблемы появились и у зрителей в сети: интернет-трансляция была практически сорвана. Время демонстрации видеороликов на Супербоуле считается одним из наиболее дорогих.

Организаторы утверждают, что коммерческое и игровое время не было упущено, так как при разработке сценария мероприятия время изначально рассчитывается с запасом на решение подобных проблем. В противном случае НФЛ потеряет несколько миллионов долларов.

Пользователи активно обсуждали этот инцидент в сети. Спортивный журналист Эндрю Гросс (Andrew Gross) иронически предположил, что это была реклама нового фильма о клане Сопрано. Колумнист Yahoo Дэн Ветцел пошутил: "Видимо, черный цвет выбросил на рекламу на Супербоуле 5 миллионов долларов".

That was an ad for the new Sopranos movie.