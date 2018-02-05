США начали вывод войск из Ирака
В мире | 5 февраля 2018 года, 13:42
США начали выводить из Ирака войска после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой "Исламское государство", передает Associated Press.
Как сообщили два иракских официальных лица, возглавляемая США коалиция и правительство Ирака достигли соглашения о выводе войск из Ираке впервые за три года.
Отмечается, что десятки американских солдат были перевезены из Ирака в Афганистан за последнюю неделю.
Фото: Flickr
Источник: Газета.ru