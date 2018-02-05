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Один из богатейших бизнесменов Южной Кореи, фактический глава компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ен освобожден из тюрьмы. В августе бизнесмена приговорили к пяти годам тюрьмы за взятки, а коррупционный скандал привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе.

Апелляционный суд в Южной Корее подтвердил вину Ли Чжэ Ен, но сократил изначальный срок с пяти лет до двух с половиной годам лишения свободы и отсрочил исполнение наказания на четыре года.

"Весь прошлый год пошел мне на пользу, потому что у меня было время подумать", - сказал бизнесмен, который провел в общей сложности в тюрьме около года.

Коррупционный скандал обернулся политическим и подогрел недовольство населения крупными корпорациями, на которых зиждется экономика Южной Кореи.

Фото: Flickr