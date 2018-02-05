В Англии обнаружено массовое захоронение "великой армии викингов"
Огромная массовая могила, которая была открыта на севере Англии около 40 лет назад, является последним пристанищем воинов из легендарной "Великой языческой армии". Об этом рассказали археологи в журнале Antiquity.
Кэт Джармэн из Бристольского университета отметила, что в 1980 годах специалисты нашли огромный могильник в окрестностях одной из церквей Рептона. В нем находились тела более 200 человек. Специалисты уверены, что эта массовая могила была следом "Великой армии".
Впервые с викингами жители Британских островов встретились в конце восьмого века, отмечают историки. Они быстро осознали, что монастыри и церкви — легкий источник добычи. После этого набеги участились.
В этом случае люди были захоронены в могиле фактически одновременно, приблизительно в 872-885 году нашей эры. Это соответствует времени похода.
Источник: life.ru
Фото: cambridge.org