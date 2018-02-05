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Огромная массовая могила, которая была открыта на севере Англии около 40 лет назад, является последним пристанищем воинов из легендарной "Великой языческой армии". Об этом рассказали археологи в журнале Antiquity.

Кэт Джармэн из Бристольского университета отметила, что в 1980 годах специалисты нашли огромный могильник в окрестностях одной из церквей Рептона. В нем находились тела более 200 человек. Специалисты уверены, что эта массовая могила была следом "Великой армии".

Впервые с викингами жители Британских островов встретились в конце восьмого века, отмечают историки. Они быстро осознали, что монастыри и церкви — легкий источник добычи. После этого набеги участились.

В этом случае люди были захоронены в могиле фактически одновременно, приблизительно в 872-885 году нашей эры. Это соответствует времени похода.

Источник: life.ru

Фото: cambridge.org