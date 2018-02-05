Во Франции водителям запретили пользоваться телефоном в стоящей машине (1)

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В мире | 5 февраля 2018 года, 15:44

Власти Франции запретили водителям использовать мобильный телефон в стоящей машине, сообщает The Local.

Запрет распространяется также на ситуации, когда машина стоит на обочине или включены аварийные огни.

Фактически, водителей во Франции могут оштрафовать за использование мобильного телефона в любой момент, кроме случаев, когда машина стоит на специальных парковочных площадках, включая автостоянки и частные подъездные дороги.

Если водитель нарушит эти правила, то его оштрафуют на €135 и добавят на три года три штрафных балла в водительскую лицензию.

Новый закон был принят после того, как в 2017 году водитель пытался обжаловать штраф, который ему выписали за использование телефона во время парковки на круговом перекрестке со включенными аварийными огнями.

Штраф не затронет водителей, которые пользуются комплектами громкой связи.

Фото: Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Alex46 минут назад
Вот опять тот случай ,когда ничего делать не надо,они сами себя уничтожают.Ну и кого из арабов в 13м квартале вы накажете чистоплюи ?Памперасов хватит ?Может родитель1-родитель2 лучше ликвидировать ?Видимо в их парламенте ,как и в нашем Сейме совсем скукота...развлекаются хернёй...
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