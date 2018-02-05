В мире |

Фотограф из китайского города Цинъюань Я Ли выиграла в автоматах "кран-машина" более 7000 мягких игрушек.

За полтора года 28-летняя девушка потратила на свое увлечение порядка 40 тысяч юаней (6 250 долларов). Она наловчилась настолько, что иногда стала уносить из автоматов плюшевых зверей целыми сумками. Азартная китаянка планирует продать все игрушки и потратить вырученные деньги на благотворительность.

Источник: ria.ru