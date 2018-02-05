В мире |

Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил атаковать резиденцию президента Украины Петра Порошенко ядерным оружием.

С таким заявлением политик выступил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Маленькую бомбу. Не большая Хиросима, а маленькая. Вот там, где резиденция президента Украины Порошенко, небольшую такую, котлованчик, например... Действует на 10 километров. Можете понять?!" — сказал политик.

Другие участники передачи, включая ведущего Владимира Соловьева, отнеслись к идее Жириновского скептически.

"Вы считаете, что можно отскрести от ядерной бомбы и аккуратненько сбросить, что ли, туда?" — обратился ведущий к политику. Жириновский оставил вопрос Соловьева без ответа.

Источник: lenta.ru