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Безработный житель китайского округа Суцянь похитил 800 метров бетонированной дороги и перепродал ее. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

"В последнее время этой дорогой не особенно пользовались, вот я и подумал, почему бы не срыть ее, а материал — продать", — рассказал Чжу полиции.

По данным издания, чтобы реализовать задуманное, злоумышленник нанял несколько грузовиков и экскаватор. Для того чтобы снять дорожное полотно шириной в 3,5 метра, мужчине потребовалась целая ночь.

Соскоблив асфальт, он сложил его в грузовик и под видом мусора отвез перекупщикам. За обломки бетона предприимчивому вору удалось заработать около 640 евро.

Вскоре после того, как местные жители обнаружили пропажу, злоумышленника задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело и начато следствие.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com