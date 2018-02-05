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В споре с Израилем у Польши появился союзник — Германия. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

"У нас появился важный союзник в лице Германии, которая подтвердила, что поддерживает Польшу в споре с Израилем. Потому что это немцы убивали евреев в Польше, и то, что были единичные случаи соучастия со стороны поляков, сути дела не меняет", — приводит "Радио Польша" слова министра.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил об ответственности ФРГ за преступления нацизма в Польше во время Второй мировой войны.

Польский сейм принял пакет поправок к закону об Институте национальной памяти, который предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение "польские лагеря смерти", а также за высказывания, в которых поляки выставляются как соучастники преступлений нацистов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия польских властей.

Источник: russian.rt.com

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