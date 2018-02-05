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Выпускница Вильнюсской академии художеств Симона Бекшайте обвинила режиссера, главу Русского драматического театра Литвы Йонаса Вайткуса в домогательствах, сообщает Sputnik Литва.

Бекшайте работала с Вайткусом в одном проекте в качестве сценографа. Режиссер предложил ей поучаствовать в постановке спектакля "Черный дрозд" и создать к нему декорации и костюмы. По ее словам, тогда и начались домогательства со стороны Вайткуса.

Бекшайте рассказала о неприятной ситуации подруге, которая в то время была студенткой режиссера. Выяснилось, что и вторая девушка столкнулась с психологическим насилием, домогательствами и унижением.

Подобное обращение со студентами в ЛАМТ называют "воспитанием актера", оно не ограничивается единичными случаями, утверждает Бекшайте.

"Почему я ждала и не говорила об этом (публично) почти десять лет, с самого 2009 года? Потому что то, что я хочу всем рассказать, было и, похоже, все еще считается само собой разумеющимся и приемлемым как в целом в обществе, так в моей профессиональной среде", — написала она в Facebook.

Источник: ria.ru

Фото: city-info.net