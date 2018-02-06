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В минувшие выходные два блогера — KSI и Джо Веллер сразились на ринге в Лондоне. Видео этого боя на YouTube просмотрели более 20 млн раз.

Это в три раза больше, чем собрал главный поединок 2017 года, когда дрались Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер.

KSI и Джо Веллер — известные YouTube-блогеры, которые делают обзоры квестов и видеоигр.

На канал KSI подписано 17 млн человек, на странице Веллера 4,7 млн подписчиков. Эти парни работают на примерно одну и ту же аудиторию, что и стало причиной конфликта.

Блогеры периодически обвиняли друг друга в плагиате и в конечном итоге решили выяснить отношения на ринге.

Блогеры выступили на стадионе Copper Box Arena в парке Квин Элизабет Олимпик, построенном к летним Олимпийским играм в Лондоне. Мероприятие посетили почти 8 тыс. человек, входной билет стоил в среднем 66 фунтов.

Блогер KSI одержал победу над Джо Веллером. Большинство аналитиков и медийных экспертов сошлись во мнении, что выход блогеров на ринг — уникальное событие и оно положило началу нового направления в мире развлекательного контента.

Источник: life.ru