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Дочь президента США Дональда Трампа и его старший советник Иванка Трамп возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным телеканала, Дональд Трамп лично обратился к дочери с соответствующей просьбой. Она также намерена присутствовать на некоторых состязаниях, в которых будут участвовать спортсмены из США.

Отмечается, что американскую делегацию на церемонии открытия возглавит вице-президент страны Майкл Пенс.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

Фото из Flickr