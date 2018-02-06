Богатейшие люди мира обеднели на 114 млрд долларов (3)
В мире | 6 февраля 2018 года, 12:12
После падения американского фондового рынка 500 богатейших людей мира потеряли 114 млрд долларов. Об этом сообщается в материалах Bloomberg.
Самые большие потери понес глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – его состояние уменьшилось на 5,1 млрд долларов.
На втором месте расположился основатель Facebook Inc Марк Цукерберг, который потерял 3,6 млрд долларов.
Третье место занял основатель компании Amazon Джефф Безос, чей капитал сократился на 3,3 млрд долларов.
Фото: Flickr
Источник: Газета.ru
И сколько понапечатано денежной массы...а еще того больше виртуальных нулей на счетах этих миллиардеров.
Забавно было бы за ними понаблюдать, если вдруг отключить электричество на всей земле, - ведь у них нет в наличии и пары евро на буханку хлеба.