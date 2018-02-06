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После падения американского фондового рынка 500 богатейших людей мира потеряли 114 млрд долларов. Об этом сообщается в материалах Bloomberg.

Самые большие потери понес глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – его состояние уменьшилось на 5,1 млрд долларов.

На втором месте расположился основатель Facebook Inc Марк Цукерберг, который потерял 3,6 млрд долларов.

Третье место занял основатель компании Amazon Джефф Безос, чей капитал сократился на 3,3 млрд долларов.

Фото: Flickr