Кремль прокомментировал размещение "Искандеров" под Калининградом (7)

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В мире | 6 февраля 2018 года, 14:19

Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о размещении "Искандера" в Калининградской области.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия дислоцировала в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер". Позже глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил эту информацию журналистам. "Все-таки по деталям я вам рекомендую обратиться в Государственную думу", — сказал Песков, комментируя такие сообщения.

"Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных соединений военных и так далее и тому подобное на российской территории — это исключительно суверенный вопрос российской территории. Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, но, естественно, Россия имеет такое суверенное право. Поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Источник: РИА Новости
Комментарии 7
кот2 часа назад
Ответ России краток-не ваше собачье дело!
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оо2 часа назад
так если пиндосам можно размещать где угодно, даже не на своей территории, почему России нельзя у себя размещать?
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Кеша1 час назад
Сейчас побегут соплями и слезами...дайте денег (которые мы с$%$дим) Россия нам угрожает. По своей хитрости и наглости приебалты давно евреев обскакали.
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