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Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о размещении "Искандера" в Калининградской области.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия дислоцировала в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер". Позже глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил эту информацию журналистам. "Все-таки по деталям я вам рекомендую обратиться в Государственную думу", — сказал Песков, комментируя такие сообщения.

"Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных соединений военных и так далее и тому подобное на российской территории — это исключительно суверенный вопрос российской территории. Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, но, естественно, Россия имеет такое суверенное право. Поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то", — добавил пресс-секретарь главы государства.