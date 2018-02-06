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Международный олимпийски комитет (МОК) представил проект "Новая норма", состоит из 118 реформ по организации и проведении будущих Олимпийских игр, сообщает ТАСС.

"Это фундаментальный пересмотр процессов, связанных с организацией будущих Олимпиад. Это приведет к новой норме — от выбора городов- кандидатов на проведение Игр и организации Игр до наследия Олимпиады", — заявил глава МОК Томас Бах.

Большая часть предложенных реформ направлены на то, чтобы города экономили сотни миллионов долларов на организации Олимпиад.

Например, МОК предлагает уменьшить площадь олимпийской деревни, а также сократить количество объектов, на которых будут проходить соревнования.

Также предложена новая структура организации Игр — три года будут рассчитаны на планирование Олимпиады, а следующие четыре уйдут на саму подготовку к проведению турнира.

Фото из Flickr