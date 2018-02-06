МОК представил 118 реформ по организации и проведению Игр (3)

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В мире | 6 февраля 2018 года, 15:33

Международный олимпийски комитет (МОК) представил проект "Новая норма", состоит из 118 реформ по организации и проведении будущих Олимпийских игр, сообщает ТАСС.

"Это фундаментальный пересмотр процессов, связанных с организацией будущих Олимпиад. Это приведет к новой норме — от выбора городов- кандидатов на проведение Игр и организации Игр до наследия Олимпиады", — заявил глава МОК Томас Бах.

Большая часть предложенных реформ направлены на то, чтобы города экономили сотни миллионов долларов на организации Олимпиад.

Например, МОК предлагает уменьшить площадь олимпийской деревни, а также сократить количество объектов, на которых будут проходить соревнования.

Также предложена новая структура организации Игр — три года будут рассчитаны на планирование Олимпиады, а следующие четыре уйдут на саму подготовку к проведению турнира.

Фото из Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
кот43 минуты назад
Больше нет олимпийского движения.В МОК заседают коррупционеры от спорта которых кормят американцы и ими же управляют.И все "нововведения" уже и ломанного гроша не стоят.
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Ну49 минут назад
Просто целая куча нововведений, после которых игры теряют понятие "Олимпийские". А это уже самоликвидация МОК. Нет никакого смысла содержать целую контору, если игры со спортивных превратились в политические.
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Горыныч36 минут назад
Предлагаю чиновникм учавствовать. Заодно и здоровье подтянут... Так как это больше не спорт, а чистая политика.
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