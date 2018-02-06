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Новая стратегия Евросоюза в отношении стран Западных Балкан предполагает вступление всех стран региона в союз, причем некоторые из них могут вступить в объединение к 2025 году, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Под странами Западных Балкан ЕС подразумевает не только Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию и Черногорию, но и самопровозглашенное Косово.

"Это ключевой политический сигнал стратегии, которую мы только что приняли на заседании коллегии, это ясный путь для Западных Балкан. Все наши шесть партнеров на Западных Балканах в конце концов присоединятся к Евросоюзу", — сказала Могерини, представляя в Брюсселе стратегию ЕС по Западным Балканам.

Она отметила, что в последнее время "много говорят о дате, о 2025 годе".

"Понятно, что это не конкретная цель, это не окончательные сроки, это перспектива, и стратегия ясно подчеркивает, что это реалистичная перспектива завершения процесса вступления для тех, кто сейчас ведет переговоры, а также для других, кто может начать переговоры в ближайшем будущем", — заявила глава дипломатии ЕС.

Источник: ria.ru