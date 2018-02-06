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Фермер в шотландской области Абердиншир увидел в своем дворе тигра и вызвал полицию, вооруженные правоохранители, приехавшие на вызов, обнаружили, что зверь игрушечный, сообщает The Herald Scotland во вторник.

"Мы получили звонок от крайне обеспокоенного гражданина поздно вечером в субботу по поводу дикого животного, находящегося на свободе на территории фермы в районе Хэттона", — сообщили в шотландской полиции.

На место происшествия выехали несколько полицейских машин и вооруженный наряд полиции. Однако нарушителем спокойствия оказалась мягкая игрушка в форме лежащего тигра.

"Мы рады, что вызов оказался ложным, он был сделан с добрыми намерениями", — сказал Кординер.

Источник: ria.ru