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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту, однако затем направит его на рассмотрение Конституционного суда страны.

"После анализа ситуации, после анализа закона я решил подписать этот закон, и в связи с этим он вступит в силу. Но одновременно… я решил направить этот закон в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд изучил соответствие этого закона конституции", — сказал он, пояснив, что его решение связано с возникшей вокруг документа дискуссией.

Комментируя заявления о том, что закон может помешать свидетелям Холокоста высказываться о недостойном поведении отдельных жителей Польши во время Второй мировой войны, Дуда заявил, что "такая ситуация не может произойти".

Польский президент подчеркнул, что в соответствии с документом ответственность грозит тем, кто обвиняет в пособничестве нацистам не отдельных поляков, а польский народ, польское государство в целом.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com