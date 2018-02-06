В мире |

Состоялась главная дуэль этой зимы российских реперов. Алексей Долматов (Гуф) победил Давида Нуриева (Птаха) со счетом 3:0. Судьями баттла были Баста, Нигатив ("Триада") и Павел Пачкай (DJ 108).

Птаха вызвал Гуфа на баттл в сентябре 2017 года. Алексей Долматов сказал, что будет участвовать только за гонорар в размере 2 млн рублей (28 000 евро) После этого Птаха тоже обозначил свой прайс — 1 млн рублей (14 000 евро).

Организатор Versus-баттлов Александр Тимарцев (Ресторатор) нашел и заплатил участникам эти деньги. В итоге баттл стартовал 6 февраля в 18:00 в баре "1703" и завершился победой Гуфа.

Ожидается, что видео поединка загрузят на YouTube в течение недели.

Источник: life.ru