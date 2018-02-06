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В Требишовском районе Восточной Словакии объявлена эпидемия сифилиса. В этом регионе заболеваемость в 16 раз выше, чем на остальной территории страны.

"Чтобы пресечь распространение заразы, рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение", - цитирует ТАСС представителя штаба по преодолению кризисной ситуации в районе Томаша Краля.

В Требишовском районе проживает более 100 тысяч граждан.

Только в последнее время число больных тяжелой венерической болезнью увеличилось на 115 человек. В основном заболевают представители многочисленного на востоке республики цыганского национального меньшинства.

Издание The Slovak Spectator отмечает, что во всей Словакии нет ни одного города, который приблизился бы по цифрам заболеваемости сифилисом к Требишову. Вместе с тем этот район известен повышенным количеством заболевших уже восемь лет, равно как и детской проституцией.

Источник: newsru.com

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