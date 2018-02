В мире |

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

Как минимум два человека погибли, 219 человек пострадали и 173 человека не выходят на связь в результате землетрясения в уезде Хуалянь на востоке Тайваня. Об этом сообщает телеканал CGTN.

UPDATE: At least 2 people killed and more than 100 injured in Taiwan earthquake https://t.co/1UtXTuaUU6 pic.twitter.com/1u5ptLrmpf

Всего из-за сильных подземных толчков обрушились пять зданий, также повреждены два моста.

A powerful 6.4 magnitude #earthquake has toppled buildings in the #Taiwanese city of #Hualien.

People were sleeping when it happened. Outside temperature is just +6C. Some roads cracked as in the 2012 movie. My friends in #Taiwan are shocked pic.twitter.com/Ziyn6a6KXk