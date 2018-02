В мире |

Американский актер Джим Керри заявил, что удалил свою страницу на Facebook из-за "российского вмешательства" в выборы.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp