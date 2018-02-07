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Британские спортсмены собираются проигнорировать церемонию открытия Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане из-за низкой температуры. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сообщается, что 9 февраля, в день открытия зимних Олимпийских игр, будет минус 21 градус по Цельсию, что вызывает обеспокоенность у медицинского состава сборной Великобритании.

Поэтому атлетам, которым предстоит выступать уже 9 и 10 февраля, врачи рекомендовали не рисковать здоровьем перед турниром.

Также сильные морозы отпугнули и часть зрителей, которые сдали свои купленные на торжественную церемонию билеты. В то же время президент оргкомитета Олимпиады Ли Хи Бьом заверил болельщиков, что о них позаботятся. В частности, на трибунах зрители получат одеяла, шапки и другие теплые вещи.

Источник: life.ru