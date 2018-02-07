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Городской совет Вашингтона утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством России имени российского политика Бориса Немцова, убитого неподалеку от Кремля 27 февраля 2015 года. Решение было принято в окончательном чтении документа единогласно.

Ранее городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия документа. В ходе заседания члены совета отметили, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии", и выразили надежду, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).

Источник: newsru.com