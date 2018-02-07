В Вашингтоне площадь перед посольством России назвали в честь Немцова (15)

фото

В мире | 7 февраля 2018 года, 10:53

Городской совет Вашингтона утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством России имени российского политика Бориса Немцова, убитого неподалеку от Кремля 27 февраля 2015 года. Решение было принято в окончательном чтении документа единогласно.

Ранее городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия документа. В ходе заседания члены совета отметили, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии", и выразили надежду, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).

Источник: newsru.com

Комментарии 15
Ахмед2 часа назад
Не от большого ума принятое решение
3
Ответить
кот1 час назад
В этом вся америкосская суть:брызжа от русофобской злобы готовы и не такие пакости и мерзости.После приезда лошади Собчаковой могут и улицу назвать у Белого дома конской фамилией.
2
Ответить
ёклмн1 час назад
Он был политиком?...,политикан по моему и не более того... Совсем гаденько...,а вроде великая держава и не к лицу ей,по моему заниматься дешёвой русофобией...
1
Ответить