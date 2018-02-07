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Президенту России Владимиру Путину передали список бизнесменов, которые находятся в Великобритании и хотели бы вернуться в Россию, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в списке более десяти имен, но он сформирован не окончательно.

Упомянутые в списке имена не приводятся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что список предпринимателей, которые скрываются в Великобритании и хотят вернуться в Россию, действительно поступил в Кремль.

"Действительно, это письмо и этот список предпринимателей поступил вчера в администрацию президента. Он будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе, в консультациях со структурами силовыми, которые в свое время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что вряд ли стоит ожидать общего подхода ко всем указанным бизнесменам, поскольку каждый случай уникален и каждый заслуживает определенного внимания.

Фото из Flickr