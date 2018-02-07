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Президент США Дональд Трамп призвал Пентагон организовать военный парад в Вашингтоне.

Трамп высказал свое пожелание в конце января во время встречи с начальниками штабов. Как сообщает американская пресса, в прошлом году президент был очень впечатлен военным парадом в Париже, во время празднеств в честь Дня взятия Бастилии.

Обычно военные парады в Вашингтоне проводятся лишь в ознаменование завершения какого-либо военного конфликта.

Представители Демократической партии уже заявили, что идея военного парада напоминает то, как ведут себя автократические режимы.

Первой о планах президента сообщила газета Washington Post. Сообщение подтвердила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп всячески поддерживает потрясающих американских военнослужащих, которые каждый день рискуют жизнью, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - сказала она.

"Он попросил министерство обороны рассмотреть вопрос организации празднеств, во время которых все американцы смогут выразить свое уважение [вооруженным силам]".

Пентагон сейчас рассматривает детали организации парада, но, как сказал Washington Post неназванный источник в Белом доме, на данный момент все находится на стадии обсуждения предложений.

Американская пресса объясняет идею Трампа тем, что он был восхищен военным парадом в Париже в июле 2017 года.

Парад был проведен в честь столетия вступления США в Первую мировую войну. По Елисейским полям маршировали солдаты, в сопровождении десятков единиц боевой техники и традиционной кавалерии. В небе пролетали военные самолеты.

"Это был один из самых замечательных парадов, - сказал позднее Дональд Трамп. - Нам придется попробовать это превзойти".

Политики от Демократической партии уже заявили, что парад будет слишком дорого стоить, а кроме того, выражают опасения по поводу символического значения подобного мероприятия.

"Какая абсурдная трата денег! - написал в "Твиттере" конгрессмен Джим Макговерн. - Трамп ведет себя скорее как диктатор, а не как президент. Американцы заслуживают лучшего".

Конгрессмен Джеки Спейер, входящая в состав комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса, сказала в интервью Си-эн-эн, что была "потрясена этим [предложением Трампа]… У нас зарождается свой Наполеон".

"Это пустая трата денег, и, по-моему, все должны быть возмущены его желанием все время красоваться… Это не наш стиль, мы так не делаем", - добавила она.

Подобные парады проходят в США и других западных странах крайне редко. Слова "военный парад" ассоциируются в основном с Северной Кореей.

В интервью Си-эн-эн генерал-лейтенант Марк Херлинг сказал, что встречался лишь с немногими военными, которые любят парады.

"Военные сделают все, что от них потребует верховный главнокомандующий, но это [предложение] - плохая идея для нашей армии", - добавил он.

"Это не является частью культуры вооруженных сил Соединенных Штатов, это не мы… По-моему, не стоит хвататься и демонстрировать всем, какие мы сильные".

Последний военный парад в Вашингтоне состоялся в июне 1991 года при президенте Буше-старшем, в ознаменование завершения первой войны в Заливе и освобождения Кувейта.

Фото из Flickr