Движение в Париже и окрестностях практически остановилось после того, как в ночь на 7 февраля в городе выпало 15 см свежего снега. Об этом сообщает The Local.

Власти призвали водителей отказаться от использования личных автомобилей. Кроме того, по данными СМИ, сотни автовладельцев оказались ночью заблокированы в своих машинах в пригородах столицы.

Полностью парализованным оказалось движение автобусов, большая часть пригородных поездов также не выполняют рейсов. На несколько часов остановилось железнодорожное сообщение между окрестностями Парижа и аэропортом Шарль-де-Голль. График работы городских трамваев также нарушен.

Cообщается, что Эйфелева башня остается закрытой.

Ранее стало известно, что в Венеции гондольеры остались без работы из-за обмеления каналов.

I’ve heard of walking to work but #skiing erm this was this morning from #Montmartre to #Paris #France heavy #snow covered ten ground... #neige #ExtremeWeather video Basile Ducournau report: @Meteovilles https://t.co/j6XzxZ0Hvd pic.twitter.com/IMvPYYIzlz