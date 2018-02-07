Париж парализовало из-за 15 см снега
Движение в Париже и окрестностях практически остановилось после того, как в ночь на 7 февраля в городе выпало 15 см свежего снега. Об этом сообщает The Local.
Власти призвали водителей отказаться от использования личных автомобилей. Кроме того, по данными СМИ, сотни автовладельцев оказались ночью заблокированы в своих машинах в пригородах столицы.
Полностью парализованным оказалось движение автобусов, большая часть пригородных поездов также не выполняют рейсов. На несколько часов остановилось железнодорожное сообщение между окрестностями Парижа и аэропортом Шарль-де-Голль. График работы городских трамваев также нарушен.
Cообщается, что Эйфелева башня остается закрытой.
Ранее стало известно, что в Венеции гондольеры остались без работы из-за обмеления каналов.
I’ve heard of walking to work but #skiing erm this was this morning from #Montmartre to #Paris #France heavy #snow covered ten ground... #neige #ExtremeWeather video Basile Ducournau report: @Meteovilles https://t.co/j6XzxZ0Hvd pic.twitter.com/IMvPYYIzlz— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 7 февраля 2018 г.
VIDEO: #DisneylandParis covered in the snow! Beautiful sights at #Disneyland Paris. https://t.co/SgpwBpIrnW— DisneyGoofballs (@DisneyGoofballs) 7 февраля 2018 г.
Фото из Flickr