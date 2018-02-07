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Польский вице-президент Европарламента Рышард Чарнецки вынужден был уйти в отставку после того как сравнил в своем блоге депутата этого органа Розу фон Тун с коллаборационистами с нацистской Германией. Об этом сообщает Zeit.

За его отставку проголосовал пленум Европарламента.

Своим оскорблением политик отреагировал на критику правых взглядов польского правительства со стороны фон Тун в эфире телеканала Arte. Он назвал ее словом Szmalcownik, что на польском обозначает полицейских, выдававших евреев за деньги нацистам и шантажировавших их укрывателей в Польше. В последствии он отказался принести свои извинения.

Чарнецки был одним из 14 вице-президентов Европарламента.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за обвинения народа страны в причастности к холокосту.