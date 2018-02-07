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Белоруссия и Латвия в 2021 году должны провести лучший чемпионат мира по хоккею. Такое мнение на встрече со своим латвийским коллегой Марисом Кучинскисом в Минске премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков.

Кобяков отметил, что 2021 год в Белоруссии ждут с нетерпением, и сейчас проводится серьезная работа по подготовке к чемпионату. Опыт проведения хоккейных форумов и у Белоруссии, и у Латвии уже имеется, и поэтому есть предпосылки к тому, чтобы сделать лучший в истории турнир.

Сегодня успешно развивается сотрудничество Белоруссии с Латвией и в сфере туризма. Максимально эффективному использованию туристического потенциала стран способствует либерализация визовой политики Белоруссии, взаимный интерес к истории, культуре и масштабным спортивным проектам.

Кобяков выразил уверенность, что II Европейские игры-2019 и чемпионат мира по хоккею-2021 приведут к увеличению взаимных туристических потоков.