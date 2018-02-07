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Сотрудник Министерства внутренней безопасности США забыл в кресле самолета секретный доклад. Информацию об этом официально подтвердила заместитель министра Элейн Дьюк, сообщает Washington Examiner.

Документы в салоне пассажирского лайнера случайно обнаружил журналист CNN. Выяснилось, что это была копия секретного отчета Министерства внутренней безопасности о степени готовности к теракту с применением биологического оружия во время финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги.

Отчет вместе с проездными документами и посадочным талоном принадлежал ученому, который курировал в министерстве программу подготовки к обеспечению биологической безопасности на матче, состоявшемся в воскресенье в Миннеаполисе (штат Миннесота). Выяснилось, что в реализации программы есть существенные недостатки.

Как заверила журналистов Элейн Дьюк, виновные в инциденте получат дисциплинарные взыскания. При этом она заметила, что в утерянных документах содержались "устаревшие сведения".

Фото: flickr.com