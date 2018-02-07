СМИ: группа Spice Girls отправится в мировой тур
В мире | 7 февраля 2018 года, 21:40
Группа Spice Girls планирует отправиться в мировой тур, сообщает TMZ.
По информации издания, Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Джери Холлиуэлл, Мелани Браун и Мелани Чисхолм дадут концерты в Великобритании и США.
Как утверждается, на прошлой неделе участницы коллектива встретились со своим бывшим менеджером Саймоном Фуллером для составления примерного плана действий, и цель группы – мировой тур, который начнется в конце лета.
Записывать новую музыку "перчинки" якобы не намерены.
Ранее сообщалось, что Виктория Бекхэм подтвердила воссоединение Spice Girls.
Источник: Газета.ru