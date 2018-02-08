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Кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая баллотируется от партии "Гражданская инициатива", заявила, что не нуждается в советах американского лидера Дональда Трампа и сама могла бы дать ему совет.

"Мне не нужен совет президента (Трампа), я сама дам ему совет", — сказала она интернет-изданию TMZ, которое специализируется на новостях из жизни звезд.

Собчак также призвала американские СМИ, которые сравнивают ее со "звездой гламура", певицей и моделью Пэрис Хилтон, внимательнее относиться к тому, что они публикуют.

"В России я политическая фигура, на протяжении более 10 лет я делаю большие политические материалы, работаю как политический журналист, я делаю материалы об очень важных сферах жизни в России", — отметила она.

В ЦИК России 31 января были представлены около 105 тысяч подписей избирателей в поддержку Собчак. Комиссия во вторник признал недействительными 1,33% подписей, при максимально допустимой доле брака в 5%, этот показатель позволяет ей стать зарегистрированным кандидатом. Регистрация Собчак состоится в четверг.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.