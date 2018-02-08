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Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» в среду заявила об атаке на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований.

«Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб «Сирийских демократических сил» 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат», — говорится в сообщении командования.

«Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ", — отмечается в заявлении.

Информации о пострадавших в результате инцидента не приводится. В коалиции отметили, что основной задачей в Сирии считают борьбу с ИГ, но оставляют за собой право на самозащиту.