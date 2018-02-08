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На северо-востоке Шотландии в графстве Абердиншир образовалась пробка, после того как одну из прибрежных дорог пытался переползти детеныш тюленя.

Тюлененок, примерный возраст которого 4-5 недель, был обнаружен местной жительницей, которая возвращалась домой из школы со своим ребенком.

По ее словам, она заметила, что водители на встречной полосе начали сигналить ей фарами и махать руками, чтобы она замедлила ход.

"Я пыталась понять, что происходит, и вдруг увидела что-то на дороге. Я остановилась и поняла, что это детеныш тюленя!", - сказала она в интервью Би-би-си.

Она подогнала автомобиль поближе к тюлененку и включила аварийную сигнализацию, чтобы предупредить следующих за ней водителей.

Проезжавшая мимо ее знакомая остановила свой автомобиль на другой стороне дороги, и обе женщины пытались понять, как помочь детенышу.

"Он попытался выползти на середину дороги, и нам пришлось удерживать его на месте ковриком из машины, укус тюленя - дело серьезное".

На призыв о помощи застрявшему на дороге тюлененку откликнулись местные организации, которые занимаются защитой животных.

Первыми на место происшествия приехали полицейские, и оградили детеныша от зевак.

Спасатели установили, что со здоровьем тюлененка все в порядке, кроме порезов на ластах, которые совсем не предназначены для передвижений по жестким покрытиям.

Тюлененок находился примерно в километре от берега. Скорее всего, говорят специалисты, он попал на берег во время прилива и не успел уйти вместе с отливом.

Детеныш был доставлен в центр спасения диких животных, где его ласты подлечат, а затем выпустят в море.