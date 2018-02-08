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Франшиза "Звездные войны" подверглась критике со стороны поклонников за то, что большинство сценаристов и режиссеров фантастической саги оказались белокожими мужчинами. Об этом сообщает NME.

Скандал разразился после публикации порталом Variety статьи Морин Райан. В ней журналистка подсчитала, что более чем за 40 лет компания Lucasfilm наняла 24 человека в качестве режиссеров и сценаристов, и 23 из них были белыми мужчинами. Единственная женщина, принявшая участие в создании эпопеи — Ли Брэкетт, одна из сценаристов пятого эпизода «Звездных войн», «Империя наносит ответный удар». При этом ни одного человека, не относящегося к белой расе, среди режиссеров и сценаристов замечено не было.

"Я не понимаю, что мешает президенту Lucasfilm Кэтлин Кеннеди нанять каких-нибудь талантливых, голодных и умелых мужчин и женщин не белой расы и белокожих женщин, которые тоже могут придумывать истории для "Звездных войн"", — отметила Райан.

Многие фанаты франшизы возмутились в Twitter расовой и гендерной дискриминацией в Lucasfilm и потребовали от кинематографистов обратить на эту проблему внимание. Другие раскритиковали заметку и потребовали от журналистки разузнать, сколько женщин пытались попасть в съемочную команду "Звездных войн".

В конце 2017 года интернет-тролли объявили войну восьмому эпизоду "Звездных войн" из-за обилия женщин и представителей не белой расы в фильме. Они посчитали это "насильственным внедрением гендерного равенства и расового разнообразия в картину" и дефеминизировали восьмую часть.

Фото из Flickr